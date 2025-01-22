Бадминтонисты из Одинцова стали призерами соревнований «Детская лига»

Воспитанники спортивной школы «Одинцово» в январе участвовали в двух значительных турнирах. Так, с 17 по 19 января в Москве состоялись соревнования по бадминтону «Детская лига». Бадминтонисты завоевали как золотые, так и серебряные медали.

На прошедших соревнованиях по бадминтону юные спортсмены из Одинцово вновь показали высокий уровень мастерства. В одиночной категории среди мальчиков 2014 года рождения и моложе победу одержал Артем Шинкин. Кроме того, он завоевал золото в парном разряде вместе с Кириллом Богомоловым.

Среди призеров в одиночных разрядах отметились: Анна Стеценко, занявшая 3 место в категории девочек 2012–2013 гг. рождения, а также Кирилл Богомолов и Дарьяна Цецулина, которые стали бронзовыми призерами в своих категориях.

В парных категориях также были достигнуты значительные успехи.

Стоит отметить, что с 18 по 19 января в Раменском прошло Первенство Московской области по бадминтону среди спортсменов до 19 лет. Арина Вуйтикова из спортивной школы «Одинцово» завоевала первое место в одиночном разряде.

Спортивная школа «Одинцово» продолжает успешно развивать девять видов спорта, включая хоккей, футбол и фигурное катание. Успехи ее воспитанников — это не только результат упорной работы тренеров и спортсменов, но и вклад в развитие спорта в регионе.