Бадминтонисты из Одинцова победили в межрегиональном турнире в Красноармейске

В подмосковном Красноармейске прошли межрегиональные соревнования по бадминтону памяти заслуженного тренера России Бориса Глебовича. Всего в турнире приняли участие 179 спортсменов из четырех регионов страны.
Воспитанники спортивной школы «Одинцово» уже по традиции показали высокие результаты, став призерами и победителями соревнований. Ева Денщикова одержала победу в парной категории среди спортсменов до 13 лет и заняла второе место в одиночной категории. Никита Мурашов стал первым в парной дисциплине до 19 лет, а Кирилл Богомолов с Евой Денщиковой выиграли третье место в смешанной парной категории среди участников до 13 лет.
Отличную подготовку продемонстрировал также Артем Шинкин, занявший третье место в одиночной категории до 13 лет и завоевавший в парной категории до 13 лет вместе с Кириллом Богомоловым серебряную медаль. Бронзовыми призерами в парных категориях до 15 лет и до 17 лет стали: Дарья Малашенко, Таисия Елисеева и Александра Сергунина.
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