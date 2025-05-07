Бадминтонисты из Одинцова победили на турнире в Калининградской области

Всероссийский юношеский турнир по бадминтону проходил с 3 по 6 мая в городе Багратионовск Калининградской области. Соревнования посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отличным выступлением отметились представители спортивной школы «Одинцово».

Спортсмен Максим Армасарь завоевал золото в парном и смешанном разрядах и серебро — в одиночной категории в возрастной группе до 13 лет. Анна Стеценко была первой в смешанном, второй — в парном и третьей — в одиночном разрядах. Две серебряных медали в паре и одиночной категории взяла Александра Голоднова. Два золота в одиночном и смешанном разряде и серебро в парах до 13 лет привез Александр Каменщиков. Еще по две медали серебряного и бронзового достоинства завоевали Егор Камалов и Сергей Армасарь.

Соревнования в Багратионовске всего собрали 250 бадминтонистов из 10 регионов Российской Федерации.