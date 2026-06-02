Бадминтонистка из Воскресенска заняла 3-е место на российско-китайских играх

Представители Московской области завоевали восемь медалей на X Российско-Китайских молодежных летних играх, которые прошли с 24 по 31 мая в Калининградской области. Воскресенская спортсменка Василиса Ицкова стала бронзовым призером в личном зачете по бадминтону.

В составе сборной России на Играх выступили 14 спортсменов из 10 муниципальных образований Подмосковья по семи видам спорта: боксу, баскетболу, бадминтону, самбо, спортивной борьбе, настольному теннису и ушу.

По итогам Игр сборная России завоевала 57 золотых, 35 серебряных и 5 бронзовых медалей, уверенно лидируя по количеству наград высшей пробы. Сборная Китая стала лучшей по общему числу медалей (98 против 97).

X Российско-Китайские молодежные летние игры стали юбилейным турниром, продолжившим традицию спортивного и гуманитарного сотрудничества двух стран, заложенную в 2006 году по решению глав государств. Василиса Ицкова представляет отделение бадминтона спортивной школы по единоборствам из Воскресенска.