Бадминтонистка из Красноармейска победила на всероссийских соревнованиях

С 23 по 26 апреля в Йошкар-Оле проходили соревнования всероссийской юниорской и юношеской серии Гран-при по бадминтону «На земле мари». Городской округ Пушкинский представляли воспитанники спортивной школы «Красноармейск» под руководством тренера Антона Тарантина.

В ранге соревнований «Одна звезда» Есения Щеглова стала абсолютной победительницей, завоевав первые места в женском одиночном, парном и смешанном разрядах. Также в этой категории Елизавета Давыдова завоевала бронзу в женском одиночном разряде, а Илья Гришин и Максим Здобнов — бронзу в мужском парном разряде.

В ранге соревнований «Надежды России» Никита Вавилов заработал три медали: золото в мужском парном разряде, серебро в мужском одиночном разряде и бронзу в смешанном разряде. Воспитанники спортшколы показали не только отличную подготовку, но и продемонстрировали выдающиеся результаты.