Бадминтонист из Пушкино завоевал 3 медали на первенстве Московской области

На первенстве Московской области по бадминтону воспитанник спортшколы «Красноармейск» Никита Ней показал блестящие результаты, завоевав три медали. Соревнования среди юношей и девушек до 13 лет проходили в Раменском 4 и 5 октября. Участие в них принял 101 спортсмен.

Никита Ней завоевал две золотых медали: в мужском одиночном разряде и в мужском парном разряде, где он играл в паре с Османовым Матвеем из Воскресенска. Кроме того, он стал серебряным призером в смешанном разряде, выступая вместе с Самойловой Анастасией из Орехово-Зуево.

Напомним, что в конце сентября в Липецке на Всероссийских юношеских соревнованиях «Первенство Черноземья» Никита также трижды поднимался на пьедестал, завоевав золотую, серебряную и бронзовую медали: в одиночном разряде и в парном — вместе с Матвеем Османовым и Анастасией Самойловой.