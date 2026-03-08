Баба-Яга открыла резиденцию в Центральном парке города Лобня

В Международный женский день, 8 марта, в Центральном парке культуры и отдыха города Лобня произошло необычное событие. Там появилась резиденция Бабы-Яги, которая пообещала посетителям настоящее волшебство и праздничное настроение.

Сказочная хозяйка заявила, что в ее обители будут происходить магические фокусы и все гости почувствуют себя счастливыми. Она пригласила всех желающих посетить ее новое жилище.

Главным событием праздника стал конкурс на лучшую ступу. В нем приняли участие творческие семьи города. Среди участников были Александр Сергеевич Винокуров и его сын Ярослав, ученик лицея «Авиатика».

Глава семейства, профессиональный конструктор авиационной техники, подошел к задаче с инженерной точностью. Вместе с сыном, который выступил разработчиком проекта, они создали по-настоящему универсальное транспортное средство. Александр Винокуров пояснил, что ступа получилась технически универсальной: в ней можно летать, сидеть и управлять штурвалом. Он также отметил, что у ступы есть приборная доска, где можно посмотреть скорость полета, высоту, скорость спуска и подъема.

Резиденция Бабы-Яги ждет гостей, чтобы каждый мог окунуться в атмосферу сказки и волшебства.