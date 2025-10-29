АЗС построят на 66-м километре ЦКАД в Пушкино в 2026 году

В Пушкино на 66-м километре Центральной кольцевой автодороги компания «Газпромнефть-центр» строит новую современную автозаправочную станцию. Как сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области, объект сможет обслуживать до 500 автомобилей в сутки, включая как легковые, так и грузовые машины.

На заправке можно будет приобрести неэтилированный бензин разных марок и дизельное топливо. Кроме того, на территории станции разместят операторскую, навес с топливораздаточными колонками, зону отдыха, а также детскую игровую и спортивную площадки.

Инспекторы Главгосстройнадзора уже провели проверку на стройплощадке. Сейчас на объекте готовы фундаменты, несущие конструкции и кровля, ведутся работы по установке инженерных систем. Готовность объекта достигла 50%. Завершить проект планируют в первом квартале 2026 года.