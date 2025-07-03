Автозаправочные станции обеспечили электроэнергией в Богородском округе

Специалисты филиала «Россети Московский регион» — «Восточные электрические сети» подключили к электрическим сетям две автозаправочные станции, расположенные на участке трассы М-12 «Восток». Обеспечение электроэнергией АЗС повысит доступность автозаправочной инфраструктуры новой скоростной дороги.

Магистраль М-12 «Восток» — масштабный дорожный проект, соединивший Москву с Казанью и ставший частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». По замыслу строителей трасса будет продлена до Уфы, Екатеринбурга и Тюмени.

Для обеспечения АЗС необходимой мощностью в объеме 500 киловатт энергетики «Россети Московский регион» возвели трансформаторную подстанцию мощностью 630 киловольт-ампер, построили воздушную линию электропередачи напряжением шесть киловольт на железобетонных опорах общей протяженностью около 600 метров и две линии электропередачи.

Их оснастили самонесущим изолированным проводом, обладающим повышенными характеристиками надежности, и реклоузером — устройством, предотвращающим длительные отключения электроснабжения.