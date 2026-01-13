Автовышки отправились на борьбу с сосульками в Дубне

В Дубне полным ходом идет очистка крыш от наледи. Для оперативной работы задействованы две автовышки и шесть профессиональных кровельщиков.

Специалисты муниципальной управляющей компании приступили к плановой обработке кровель сразу после первых снегопадов. В текущий момент работы ведутся на улицах Орджоникидзе, Карла Маркса, Володарского и Векслера. В ближайшие дни бригады переедут на улицы Курчатова и Сахарова.

Под управлением муниципальной управляющей компании «ЖКУ» находится 186 многоквартирных домов, что составляет более половины всего жилого фонда наукограда. Все новые многоэтажки проходят обязательное обследование, и при необходимости их включают в план капитального ремонта. Благодаря такой практике в текущем году в 18 домах была отремонтирована кровля, что полностью устранило проблему с образованием наледи.

Особое внимание уделяется 25 домам, которые перешли в управление компании в середине 2023 года. Анализ показал, что основная причина появления сосулек — некачественная теплоизоляция кровельных перекрытий.

«Мы ежедневно обходим эти дома. Наши технические специалисты фиксируют рост сосулек, и если он превышает 20 сантиметров, на объект немедленно выезжает рабочая группа», — рассказал директор МУ «ЖКУ» Николай Тимошенко.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров оценил комплексный подход к зимней уборке.

«Помимо борьбы с сосульками, ежедневно ведется очистка дорог, тротуаров и дворовых территорий. Мы внимательно следим за обращениями жителей в социальных сетях и отрабатываем каждый адрес», — заявил он.

Системная работа уже дает результаты: с каждым годом в Дубне становится все меньше домов с нарушенной гидроизоляцией кровли. Там, где проблема еще актуальна, процесс очистки проходит в два этапа: сначала кровельщики удаляют снег, а затем сбивают образовавшиеся сосульки.