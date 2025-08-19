Автовокзал на тысячу пассажиров в сутки построили в Котельниках
Новое здание автовокзала в Котельниках официально введено в эксплуатацию. В настоящее время специалисты проводят финальную наладку автоматизированных систем: диспетчеризации, систем безопасности и противопожарной защиты.
Параллельно продолжается внутренняя отделка, ожидается поставка мебели и оборудования, а также установка внешней вывески.
Проектная пропускная способность автовокзала составит тысячу пассажиров в сутки. Для организации посадки и высадки предусмотрено восемь перронов.
Новый транспортный узел свяжет Подмосковье более чем с 120 городами России. В перечне направлений указаны Волгоград, Ростов‑на‑Дону, Казань, Пермь, а также рейсы в Крым, ДНР и ЛНР.
Существующее здание автовокзала включат в состав комплекса: уже начаты демонтажные работы отдельных элементов, подлежащих реконструкции. По завершении реставрации в старом корпусе планируют разместить кассы и досмотровую зону.
Техническое открытие автовокзала намечено на начало сентября.
Отметим, что в 2015 году после запуска станции метро «Котельники» междугородние и областные маршруты были перенесены сюда из автостанции «Выхино». Новый автовокзал продолжит эту функцию, предоставляя пассажирам более комфортные и современные условия обслуживания.