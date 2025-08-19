Автовокзал на тысячу пассажиров в сутки построили в Котельниках

Новое здание автовокзала в Котельниках официально введено в эксплуатацию. В настоящее время специалисты проводят финальную наладку автоматизированных систем: диспетчеризации, систем безопасности и противопожарной защиты.

Параллельно продолжается внутренняя отделка, ожидается поставка мебели и оборудования, а также установка внешней вывески.

Проектная пропускная способность автовокзала составит тысячу пассажиров в сутки. Для организации посадки и высадки предусмотрено восемь перронов.

Новый транспортный узел свяжет Подмосковье более чем с 120 городами России. В перечне направлений указаны Волгоград, Ростов‑на‑Дону, Казань, Пермь, а также рейсы в Крым, ДНР и ЛНР.