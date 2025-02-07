Автовладельцам в Лосино-Петровском напомнили правила безопасного вождения

В городском округе Лосино-Петровский активисты «Молодой Гвардии Единой России» и сотрудники дорожно-патрульной службы провели рейд по проверке соблюдения водителями скоростного режима и правил дорожного движения. Горожанам раздали информационные листовки.
Мониторинг на улицах города провели в самые оживленные часы. Инспекторы останавливали водителей для проверки и проводили с ними профилактические беседы о безопасном вождении. Помимо этого, участникам дорожного движения вручали информационные листовки и памятки с правилами дорожного движения.
Отдельное внимание сотрудники дорожно-патрульной службы уделили теме использования ремней безопасности и детских автокресел. Они также напомнили жителям Лосино-Петровского о штрафах за нарушения.
Отметим, что большинство водителей оказались ответственными и внимательными, соблюдали правила дорожного движения.
Пожизненно осужденный террорист судился с ФСИН за отсутствие солнечного света
Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове
Более 30 человек пропали без вести во время оползня в Китае
Макрон решил увеличить число специалистов в области ИИ
Заупокойную службу в память о героях СВО провели храме в Можайске
В Калининграде арестовали мать мальчика, убитого в Черняховске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте