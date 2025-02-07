Автовладельцам в Лосино-Петровском напомнили правила безопасного вождения

В городском округе Лосино-Петровский активисты «Молодой Гвардии Единой России» и сотрудники дорожно-патрульной службы провели рейд по проверке соблюдения водителями скоростного режима и правил дорожного движения. Горожанам раздали информационные листовки.

Мониторинг на улицах города провели в самые оживленные часы. Инспекторы останавливали водителей для проверки и проводили с ними профилактические беседы о безопасном вождении. Помимо этого, участникам дорожного движения вручали информационные листовки и памятки с правилами дорожного движения.

Отдельное внимание сотрудники дорожно-патрульной службы уделили теме использования ремней безопасности и детских автокресел. Они также напомнили жителям Лосино-Петровского о штрафах за нарушения.

Отметим, что большинство водителей оказались ответственными и внимательными, соблюдали правила дорожного движения.