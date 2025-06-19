Автовладельцам в Чехове напомнили правила соблюдения скоростного режима

Отдел ГАИ ОМВД России по м. о. Чехов

Фото: Отдел ГАИ ОМВД России по м. о. Чехов

Сотрудники Госавтоинспекции Чехова провели акцию «Некуда спешить». Они напомнили водителям о важности соблюдения скоростного режима, который является одним из основных факторов безопасности дорожного движения.

Как рассказали в Госавтоинспекции, водители при выборе скорости часто неправильно учитывают интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, а также дорожные и метеорологические условия.

«Эти факторы негативно сказываются на безопасности дорожного движения и зачастую приводят к дорожно-транспортным происшествиям», — пояснили в ведомстве.

Профилактические мероприятия продлятся на дорогах Чехова до 6 июля. За это время сотрудники дорожной инспекции проведут инструктажи и разъяснительные беседы, которые направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, как на городских улицах, так и в сельской местности.