Автовладельцам помогли освоить госуслуги онлайн в Подольске

В филиале многофункционального центра «Климовский» прошел мастер-класс для автовладельцев. Жителям округа помогли разобраться с онлайн-сервисами для регистрации транспорта и замены прав.

Эксперты объяснили, какие документы нужны для подачи заявлений через интернет. Участникам показали, как правильно заполнять электронные формы. Специалисты рассказали о нюансах оформления ПТС, СТС, договоров купли-продажи и полисов ОСАГО.

«Мы хотели, чтобы каждый автовладелец мог экономить время и получать услуги, не выходя из дома, — отметили в центре. — Онлайн-регистрация транспорта проще, чем кажется, если знать алгоритм».

В ближайшее время здесь пройдет новая встреча для жителей округа. Темой станет безопасная оплата коммунальных услуг через интернет. Все желающие смогут научиться пользоваться электронными платежами и разобраться в тонкостях онлайн-расчетов за ЖКХ.