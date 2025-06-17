Автовелопробег к 80-летию Победы встретили в Волоколамске

Участники легендарного автовелопробега «Динамо», маршрут которого пролегает через города-герои и города воинской славы, посетили Волоколамск. Их торжественно встретили около мемориала у разъезда Дубосеково.

Акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пробег стартовал от Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина.

Участниками стали представители общества «Динамо», ветераны и известные спортсмены-динамовцы, а также активисты областных динамовских организаций.

Для них организовали экскурсию. Также они приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу.

После автовелоколонна отправится во Ржев, Вязьму, Смоленск и Минск. Завершится маршрут 22 июня в Бресте.

«Вы представляете одно из старейших физкультурно-спортивных обществ страны. Оно известно не только большими достижениями в спорте, но и подвигами многих динамовцев, сражавшихся с фашистами на фронте. У вас на пути — немало рубежей воинской доблести. Ваш пробег станет связующей нитью между ними», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.