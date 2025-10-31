Автору памятника Лажечникову в Воскресенске вручили медаль Российской академии художеств

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске в 2021 году был установлен памятник русскому прозаику, одному из создателей русского исторического романа Ивану Лажечникову. Полноразмерная скульптура, выполненная из бронзы, является единственным в России памятником писателя. Автором этой уникальной композиции выступил скульптор Владимир Потлов.

В 2025 году за это произведение, ставшее знаковым не только для городского округа Воскресенск, но и для региона в целом, Владимир Александрович удостоен серебряной медали Российской академии художеств.

Творчество заслуженного художника Российской Федерации Владимира Потлова уже давно снискало известность и признание в широкой среде художников и любителей искусства. Принципиальный приверженец традиционной скульптуры, прошедший хорошую профессиональную школу, он владеет широким диапазоном пластических средств.

Владимир Потлов создал большую галерею талантливых произведений высокого художественного уровня. Его работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, музеях Коломны, Зарайска, Волоколамска, а также в корпоративных и частных собраниях России, Италии, Бельгии, США.