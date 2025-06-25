Авторскую постановку оперы «Иоланта» проведут в Клину 5 июля

Уникальный по масштабам концерт «Ночь Чайковского» пройдет в усадьбе Демьяново в Клину 5 июля. Под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета впервые представят оперу «Иоланта» в авторской постановке.

Концерт посвятят 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского и 175-летию его младшего брата, драматурга и литератора Модеста Чайковского, рассказали в Минкультуры Подмосковья. Позже он пройдет в Воткинске, Тульской, Владимирской, Тамбовской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Опера «Иоланта» стала последней в жизни Петра Чайковского. Ее принято рассматривать как послание будущим поколениям о смысле, доверии, любви и высших силах. Спектакль в авторской интерпретации Юрия Башмета сочетает лучшие фрагменты произведения и монологи самого автора.

«В этот день состоится премьера нашего нового спектакля „Иоланта“, где будут переплетаться музыка из последней оперы Чайковского с его же размышлениями о творчестве, о предназначении, о роли искусства и музыки в жизни человека. Я очень рад, что премьера пройдет именно в Клину, где Петр Ильич и писал эту гениальную оперу», — сказал Юрий Башмет.

Спектакль начнется в 21:00. Вход для зрителей свободный.