Авторскую экскурсию в честь 100-летия города провели в Раменском

В рамках празднования 100-летия города Раменское в залах местного историко-художественного музея прошла авторская экскурсия, раскрывшая секреты превращения небольшого подмосковного села в крупный индустриальный центр. Проводником в прошлое для гостей стала ведущий методист музея Елена Покусаева.

Центральной темой встречи стала уникальная градостроительная история Раменского. Участники узнали, как на базе текстильной мануфактуры формировалась инфраструктура «идеального рабочего города». Елена Покусаева подробно остановилась на том, как проектировались и строились знаменитые фабричные казармы, которые для своего времени были образцом комфорта и социальной заботы о рабочих.

«Особое внимание лектор уделила тем, кто стоял у истоков процветания края. Рассказ о династиях купцов и промышленников Малютиных и Дмитриевых позволил слушателям понять масштаб их личности: это были не просто предприниматели, а меценаты, вкладывавшие огромные средства в больницы, школы и храмы, создавая фундамент будущего города», — сообщили организаторы.

Главной изюминкой экскурсии стала демонстрация редких экспонатов. Посетители смогли увидеть архивные снимки, подлинные артефакты и макеты.