Авторский вечер поэтессы Альбины Купрейченко прошел в Балашихе

В Библиотечном информационно-культурном центре в Балашихе состоялся праздничный авторский вечер, посвященный юбилею известной поэтессы и прозаика Альбины Сергеевны Купрейченко. Гости вечера познакомились с ее новым, четвертым поэтическим сборником под названием «Между явью и мечтой».

Автор множества поэтических сборников, член Союза писателей России и руководитель Литературно-творческого объединения «Созвучие» пригласила на мероприятие своих коллег, друзей, читателей и всех любителей современной литературы.

В течение вечера в уютной атмосфере библиотеки звучали авторские стихи, песни на ее тексты, а также музыкальные композиции советских авторов, исполненные родными и друзьями поэтессы.

Альбина Сергеевна искренне поблагодарила всех гостей за теплые поздравления, добрые пожелания, улыбки, цветы и подарки. Юбилейный вечер стал настоящим праздником творчества и вдохновения для всех собравшихся.