Авторский музыкальный спектакль показали в Химках

Программа выступления включала культовые произведения Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Вивальди и других великих композиторов. Особенность спектакля состояла в том, что актеры не произнесли ни единого слова: за них говорила музыка.

Кроме того, партии в постановке исполнили солисты Московского государственного академического музыкального театра имени Наталии Сац, Московского государственного театра «Кремлевский балет», лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Атмосферу дворянской усадьбы создавали колоритные персонажи, тематические костюмы и проработанные декорации.

Напомним, что артисты вокально-театральной студии в Химках готовятся сразу по нескольким направлениям. Среди них сольное и групповое пение, актерское искусство, сольфеджио и многое другое. Также они регулярно перенимают опыт действующих мастеров эстрадного и оперного вокала.