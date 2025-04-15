Авторский экскурсионный поход «Тайны леса» пройдет в Одинцове 19 апреля

День исторического и культурного наследия с экскурсией «Тайны леса» пройдет в Одинцове в субботу, 19 апреля. Участники должны собраться в 11:00 у входной арки Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха.

Авторский поход по территории лесопарка проведут сотрудники Краеведческого общества. Продолжительность экскурсии составит два с половиной часа, длина маршрута — 3,5 километра. Посетители смогут увидеть живописное русло реки Самынки, уникальные геологические образования и старинные техногенные объекты. Кроме того, программа включает посещение родника и славянских курганов XI–XIII веков. Группа будет останавливаться в интересных экскурсионных точках.

Стоит отметить, что часть маршрута проходит по лесным тропинкам и пересеченной местности, поэтому важна комфортная одежда и подходящие походные ботинки. Рекомендуется взять с собой трекинговые палки, чтобы обеспечить устойчивость на грунтовых дорожках, а также термос с горячими напитками и небольшой запас пищи. Туристическое сиденье будет также полезно, а по желанию можно взять фотоаппарат или видеокамеру для запечатления интересных моментов.

Мероприятие пройдет вне зависимости от погодных условий. Количество участников ограничено — всего до 40 человек, поэтому необходима предварительная регистрация и вступление по ссылке в чат в Тelegram для оперативного информирования. Дети могут участвовать в походе только в сопровождении взрослых.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (926) 101-01-96.