Авторская интерактивная экскурсия пройдет в Одинцове 3 августа

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Авторская экскурсия директора музея Александра Рязанова «Усадьба Вяземы и тайна трех карт» пройдет третьего августа в Одинцовском городском округе. Мероприятие начнется в 13:00 часов.

Гости узнают много интересного о прошлом Вязем, познакомятся с обитателями и прикоснутся к дворцовым тайнам.

Главным проводником в старину будет директор музея-заповедника, историк, заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Михайлович Рязанов, стоявший у истоков создания музея. Старший научный сотрудник, пушкинист Михаил Сергеевич Гладилин проведет интерактивную часть, связанную с пушкинской «Пиковой дамой» и дворянской карточной игрой «фараон».

Царское село Вяземы начинает свою историю в ХV веке, а в 80-е годы становится вотчиной сначала боярина, а затем избранного царя Бориса Федоровича Годунова.