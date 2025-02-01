Авторов самых креативных новогодних елок наградили в Можайске

В Можайске прошла торжественная церемония награждения авторов креативных елок, чьи творения все новогодние праздники украшали город. Жюри из 47 представленных работ предстояло выбрать лучшие.

В этом году новогодние ели оценивали в четырех номинациях: «Лучшая креативная елка» — для организаций и предприятий, «Елка-малыш» — для дошкольных учреждений, «Умная елка» — для образовательных учреждений, «Народная елка» — для жителей округа.

Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев наградил конкурсантов благодарственными письмами и календарем с изображением креативных елок.

В номинации «Народная елка» победила семья Санаевых, первыми в номинации «Елка-малыш» стали специалисты дошкольного отделения школы № 2 города Можайска, лучшими в номинации «Умная елка» оказались представители школы № 3 города Можайска, а самой «Креативной елкой» признали работу сотрудников Можайской больницы.