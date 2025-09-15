Авторов экологических проектов Подмосковья пригласили на конкурс прорывных идей

В Подмосковье продолжается отбор проектов в рамках Национальной экологической и климатической инициативы. Его проводит Агентство стратегических инициатив, а заявки принимают до 26 сентября.

Цель конкурса — найти проекты, в которых используются научные и технологические решения, способные повлиять на улучшение экологии и помочь в природоохранной сфере. Министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин отметил, что в регионе много инициативных людей, стартапов, компаний и общественных объединений, у которых есть интересные экологические разработки.

Он подчеркнул, что у активистов есть возможность представить свои идеи на конкурс, получить экспертную поддержку, ускорить развитие проектов и найти стратегических партнеров. К участию принимают проекты, связанные с приумножением природных ресурсов, созданием здоровой среды, адаптацией к изменениям климата, развитием водной экономики, внедрением технологий для ЖКХ и другими направлениями.

С подробностями конкурса можно ознакомиться по ссылке.