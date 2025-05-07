Автопробег с участием советской военной техники прошел в Дубне
Каждая из машин, которая приняла участие в автопробеге в Дубне, внесла вклад в Победу над фашистской Германией. Вела колонну легендарная «Катюша».
Среди автомобилей — ГАЗ-АА. Его называли «полуторкой». Он был основным транспортом на фронте и в тылу. На нем перевозили подкрепление, снаряды и хлеб в блокадный Ленинград.
Еще одна машина в колонне — ГАЗ-67. Он стал первым серийным советским джипом.
«Это самая старая машина, 1941 года, один из символов Победы наравне с танком Т-34», — пояснил руководитель военно-технического центра «Катюша» Игорь Комолов.
В автопробеге приняли участие 20 машин. В том же ряду — автомобиль участников СВО с флагом Дубны и автографом главы города Максима Тихомирова.
Колонна произвела фурор. На каждой остановке ее встречали школьники и студенты. Жители Дубны с интересом рассматривали технику и фотографировали ее.
«Это очень важно, чтобы все поколения помнили о том, что было», — сказала студентка СП № 3 ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» Вероника Янюшина.
Финальной точкой стал обновленный сквер к 75-летию Победы. Рядом с заводами особой экономической зоны собрались представители городских предприятий, ветераны и школьники.