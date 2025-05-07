Автопробег с участием советской военной техники прошел в Дубне

Каждая из машин, которая приняла участие в автопробеге в Дубне, внесла вклад в Победу над фашистской Германией. Вела колонну легендарная «Катюша».

Среди автомобилей — ГАЗ-АА. Его называли «полуторкой». Он был основным транспортом на фронте и в тылу. На нем перевозили подкрепление, снаряды и хлеб в блокадный Ленинград.

Еще одна машина в колонне — ГАЗ-67. Он стал первым серийным советским джипом.

«Это самая старая машина, 1941 года, один из символов Победы наравне с танком Т-34», — пояснил руководитель военно-технического центра «Катюша» Игорь Комолов.

В автопробеге приняли участие 20 машин. В том же ряду — автомобиль участников СВО с флагом Дубны и автографом главы города Максима Тихомирова.