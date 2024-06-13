Автопробег провели ко Дню России в Воскресенске

Фото: Телеканал «360»

Традиционный автопробег в честь Дня России стартовал у администрации городского округа Воскресенск. Среди участников — гости из соседних округов Подмосковья.

«Нас сегодня решили поддержать коллеги из Зарайска, Луховиц, Серебряных Прудов, Коломны, Егорьевска. Я надеюсь, что мы проведем красочное мероприятие, привлечем большое количество воскресенцев и должным образом отметим День России», — говорит исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Для жителей соседних округов автопробег — это не только возможность пообщаться со старыми друзьями, но и увидеть, как преобразился Воскресенск за последние годы. Здесь 12 июня отмечают не только День России, но и День города.

Праздничный автопробег завершился флешмобом на главной площади.

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