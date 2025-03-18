Автопробег ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел в Видном

В Ленинском округе организовали автопробег, посвященный 11-летию со дня воссоединения Крыма с Россией. В нем приняли участие муниципальные депутаты, волонтеры, сотрудники администрации и жители муниципалитета.

Автоколонна из 20 машин проследовала по центральным улицам Видного.

«Автопробег стартовал от стадиона „Металлург“ в Видном. В нем приняли участие активисты „Единой России“ и „Молодой Гвардии“, местные депутаты, сотрудники администрации Ленинского округа и муниципальных учреждений. Свыше 20 машин, украшенные российскими триколорами, флагами Московской области и Ленинского округа проехали по городу под одобрительные приветствия жителей», — уточнили в пресс-службе.

В течение дня в Ленинском округе прошли и другие мероприятия, посвященные возвращению Крыма в состав России. Например, возле кинотеатра «Искра» организовали флешмоб и патриотическую акцию.

«Сегодня мы отмечаем знаменательную дату — 11 лет с момента, когда Крым и Севастополь воссоединились с Россией! Этому судьбоносному событию предшествовал народный референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за включение в состав нашей страны. Единый народ, единая душа и, конечно, общее будущее. Поздравляю всех с этим днем!» — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.