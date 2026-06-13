Автопробег ко Дню России провели в Химках

Инна Федотова подчеркнула: «Россия начинается с каждого из нас. И пока мы едины, пока помним свою историю и гордимся своей страной — мы сильны». Старт автопробегу дали у «Арены Химки». Участники проехали по центральным магистралям, поздравляя жителей с главным государственным праздником. За годы проведения акция стала доброй традицией и символом единства, патриотизма и уважения к истории страны.

Ветеран СВО Владислав Степушин отметил, что День России объединяет всех независимо от возраста и профессии, и такие мероприятия помогают сохранять чувство единства и любви к Родине. В День России для химчан также подготовили концерты, творческие мастер-классы, спортивные соревнования и интерактивные программы. Главной площадкой празднования традиционно стал парк Толстого, где прошла масштабная программа для всей семьи.