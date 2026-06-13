Автопробег ко Дню России провели в Химках
В Химках состоялся автопробег, посвященный Дню России: колонна автомобилей, украшенных государственными флагами, проехала по центральным улицам округа. В акции приняли участие глава округа Инна Федотова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутат Валентин Герасимов, лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин, члены Ассоциации ветеранов СВО, подопечные фонда «Защитники Отечества», «Волонтеры Подмосковья», представители общественных организаций, молодежь, активисты «Единой России» и неравнодушные жители.
Инна Федотова подчеркнула: «Россия начинается с каждого из нас. И пока мы едины, пока помним свою историю и гордимся своей страной — мы сильны». Старт автопробегу дали у «Арены Химки». Участники проехали по центральным магистралям, поздравляя жителей с главным государственным праздником. За годы проведения акция стала доброй традицией и символом единства, патриотизма и уважения к истории страны.
Ветеран СВО Владислав Степушин отметил, что День России объединяет всех независимо от возраста и профессии, и такие мероприятия помогают сохранять чувство единства и любви к Родине. В День России для химчан также подготовили концерты, творческие мастер-классы, спортивные соревнования и интерактивные программы. Главной площадкой празднования традиционно стал парк Толстого, где прошла масштабная программа для всей семьи.