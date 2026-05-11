Автопробег ко Дню Победы прошел в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском округе 9 мая прошел авто-, мото- и велопробег, посвященный 81-й годовщине Победы. Участниками стали более 100 автомобилистов, свыше 50 мотоциклистов и велосипедисты.

Перед стартом у Пантеона Славы в Парке Победы состоялся памятный митинг с участием главы округа Дениса Семенова, ветеранов, депутатов, участников СВО, общественных организаций и жителей.

«81 год отделяет нас от Победы, но память о тех, кто подарил нам жизнь, остается с нами каждый день. Пока мы собираемся вместе у мемориалов, наши деды и прадеды живы в наших сердцах. Мы гордимся поколением победителей и теми, кто сегодня защищает Родину», — отметил Денис Семенов.

После митинга колонны отправились по четырем маршрутам, посетив городские и сельские территории округа. По пути участники останавливались у памятников и братских захоронений, проводили памятные митинги и возлагали цветы. Жители встречали колонны с флагами, аплодисментами и словами благодарности.

Жительница Ирина Семирова поделилась семейной историей. Ее отец в 17 лет ушел на фронт, был танкистом, награжден орденом Славы и орденом Красной Звезды. Для их семьи День Победы — святой праздник.

Участница мотопробега Ирина рассказала, что она впервые на таком мероприятии. Они проехали несколько деревень, люди выходили встречать, вместе возлагали цветы — и она чувствовала настоящую гордость за свой народ.