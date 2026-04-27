Автопробег ко Дню Победы пройдет в Коломне 3 мая

В городском округе Коломна в ближайшее воскресенье, 3 мая, состоится традиционный автопробег в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Патриотическая акция начнется в 10:00 с торжественного митинга у стелы «Журавли» в поселке Радужный.

Затем участники разделятся на четыре автоколонны и проедут по 30 населенным пунктам муниципалитета, делая остановки у памятных знаков и воинских обелисков, чтобы возложить цветы и почтить память павших героев.

Напомним, автопробеги в преддверии Дня Победы проводятся в Коломне с 2009 года. Традиционно к акции присоединяются несколько десятков автомобилистов на личных машинах, а также мотоциклисты. Многие приезжают целыми семьями вместе с детьми.

Присоединиться к автопробегу могут все желающие на личных автомобилях и мотоциклах. Праздничная атрибутика приветствуется.