Автопробег ко дню годовщины присоединения Крыма прошел в Ленинском округе

В Ленинском округе состоялся патриотический автопробег, посвященный годовщине присоединения Крыма и Севастополя с Россией. Колонна из 16 автомобилей с флагами проехала по центральным улицам Видного.

Участие в мероприятии приняли мотобольная команда «Металлург», депутаты Совета депутатов округа, представители учреждений спорта и культуры, общественные деятели, активисты «Единой России», «Молодой Гвардии» и «Волонтеров Подмосковья».

Маршрут автопробега пролегал от стадиона «Металлург» через проспект Ленинского комсомола, улицы Советскую и Школьную. Жители приветствовали участников колонны.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подчеркнул значимость этой даты.

«Эта дата — символ национального единения и исторической справедливости. Сегодняшний автопробег показал, насколько важны для нас преемственность поколений и сплоченность. Мы видим искренние эмоции людей, которые вышли встречать колонну, — это и есть живое свидетельство нашей общей гордости за Россию», — приводятся в сообщении его слова.

В пресс-службе добавили, что акция стала ярким символом неразрывной связи Подмосковья с жителями Крымского полуострова.