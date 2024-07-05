Автопробег к 80-летию снятия блокады Ленинграда провели в Подмосковье

Министерство информации и молодежной политики Московской области организовало автопробег поисковиков Подмосковья, посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Петрозаводска. Он завершился у монумента «Скорбящая мать» в Солнечногорске.

Автопробег прошел через 5 регионов России: Московскую область, Ленинградскую область, Петрозаводск, Новгородскую область, Тверскую область и снова в Московскую область. Участники акции были радушно встречены местными жителями, молодежью и активистами патриотических организаций в каждом регионе.

Министр Екатерина Швелидзе отметила важность сохранения исторических воспоминании, а также указала на необходимость почитать героев прошлого и передавать это наследие молодому поколению.

«Здорово, когда патриотические мероприятия разных форматов, будь то автопробег, урок мужества или кинопоказы, собирают много молодежи. Спасибо всем участникам!» — отметила Швелидзе.