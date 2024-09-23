Автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне прошел в Волоколамске

Волоколамский городской округ принял участие в автопробеге «Наследники Победы в строю! Навстречу 80-летию Великой Победы». Он прошел в нескольких округах Подмосковья.

Совет ветеранов администрации губернатора Подмосковья и аппарата Московской областной думы организовал автопробег. В нем приняли участие более 200 человек, в том числе члены клуба «Старый дилижанс», мотоциклисты мотоклуба «Ночные волки — Дмитров», ветераны, почетные жители и воспитанники патриотических клубов.

Колонна стартовала от Дома правительства Московской области. Участники поделились на две группы и отправились по мемориальным местам. В частности, они посетили парк Победы и рубеж Славы в Истре, мемориал 9-й гвардейской дивизии «Рубеж обороны Москвы» в Красногорске, мемориальный комплекс Героям-Панфиловцам у разъезда Дубосеково вблизи Волоколамска и памятник Юным Героям-Партизанам в селе Осташево.

В Волоколамске участников автопробега приветствовал первый заместитель главы городского округа Сергей Шорников. Он отметил значимость таких проектов, а руководитель изостудии Осташевского культурно-досугового центра Дмитрий Савельев провел экскурсию по передвижной выставке диорам и моделей военной техники «Версты Победы».