Автопробег к 80-летию Победы пройдет в Чехове

Ежегодный автопробег «Помним имя твое, солдат!» пройдет в Чехове. Его проведут в рамках Вахты Памяти — 2025 при поддержке правительства Московской области с 16 по 22 июня. Организуют события поисковые объединения региона.

Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие 12 брендированных автомобилей с экипажами по четыре человека в каждом.

По маршруту следования поисковики проведут благоустройство воинских захоронений и памятников, митинги и возложения цветов к воинским мемориалам. Торжественный старт автопробега у Памятника работникам полевой артиллерийской снаряжательной мастерской № 22 состоится 17 июня в 10:00.

Всего автопробег затронет 16 кругов Подмосковья. В Чехов участники прибудут 19 июня, отсюда отправятся в Подольск.

Завершится мероприятие возложением венков к мемориалу «Вечная слава героям-солнечногорцам, погибшим в Великой Отечественной войне» 22 июня в 04:00.