Автопробег к 80-летию Победы начался в Павловском Посаде

Традиционный автопробег «Помним имя твое, солдат!» стартовал у памятника ПАСМ-22 в Электрогорске. Его организовали Министерство информации и молодежной политики Московской области и представители общественных объединений.

Участниками стали активисты поисковых отрядов, волонтеры Подмосковья, молодежь и представителей общественных организаций. Событие приурочили к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Стартовал пробег в Электрогорск. Далее он пройдет в Орехово-Зуеве, Егорьевске, Коломне, Луховицах, Зарайске, Ступине, Чехове, Подольске, Наро-Фоминске, Резу, Можайске, Лотошине, Волоколамске, Истре и Солнечногорске. Завершится он 22 июня.

«Мы гордимся тем, что старт автопробега прошел именно на нашей земле, в Павлово-Посадском округе. Пусть этот путь станет символом единства, преемственности поколений и вечного уважения к памяти о солдатах, защитивших нашу Родину. Подвиг солдат не будет забыт и навсегда останется в наших сердцах», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.