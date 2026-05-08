Автопробег «Дорога Памяти» объединит жителей Подольска и Чехова ко Дню Победы

С приближением 9 Мая город наполняется особым предвкушением. В этот день сердца людей наполняются гордостью и благодарностью.

7 мая 2026 года в преддверии Дня Победы Подольская соцзащита организует автопробег «Дорога Памяти». Украшенные георгиевскими лентами машины пронесутся по улицам города, символизируя эстафету памяти, передаваемую из поколения в поколение.

В этом году в мероприятии примут участие более 90 человек: сотрудники соцзащиты со своими детьми, приемные семьи, представители духовенства, Администрации муниципального округа Чехов и компании «Союз Маринс Групп».

Маршрут автопробега проляжет по местам боевой славы. Участники проедут через Подольск и Чеховский городской округ к Стремиловскому рубежу обороны Москвы в деревне Леоново, которая носит почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Именно здесь в октябре — декабре 1941 года шли ожесточенные бои с немецкими захватчиками. В окрестностях Леоново держала оборону 17-я стрелковая дивизия народного ополчения Москворецкого района Москвы. Несмотря на то что населенный пункт не раз переходил из рук в руки, врагу не удалось продвинуться к Лопасне и Москве ни на шаг.

По окончании торжественного возложения цветов и поминального молебна участников мероприятия ждет солдатская каша и незабываемые впечатления.