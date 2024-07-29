Автопробег до Адмиралтейского якоря прошел в Можайске в День ВМФ

Фото: Пресс-служба администрации Можайского городского округа

Моряки и жители Можайского округа организовали пробег в День Военно-морского флота России. Автоколонна проехала от Октябрьской площади у монумента Воину-Освободителю до Адмиралтейского якоря в парке «Ривьера».

Автопробег прошел по памятным местам Можайского городского округа. Участники собрались у монумента «Воину-Освободителю». На бородинском поле все причастные возложили цветы к памятнику лейб-гвардии Егерскому полку и матросам Гвардейского экипажа — они принимали участие в битве 1812 года. Затем автоколонна прибыла к якорю.

Военная техника городского округа также принимала участие в параде — в Санкт-Петербург отправили дизель-электрическую подводную лодку «Можайск».

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