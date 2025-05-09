Автопробег «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы прошел в Реутове

В Реутове провели традиционный автопробег «Бессмертный полк», который посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Украшенные флагами, георгиевскими лентами и портретами ветеранов автомобили прошли восемь километров по улицам города.

Праздничная автоколонна стартовала на улице Октября, а финишировала на улице Победы. Машины торжественно двигались под звучавшие песни военных лет и легендарную композицию «День Победы». Акция объединила партийцев, активистов, общественников, волонтеров, коллективы предприятий.

Депутат Совета депутатов Реутова, заведующая дошкольным отделением школы № 7 Марина Кудинова рассказала, что участие в памятном автопробеге — это символ благодарности героям за свободу и Победу.

«Я принимаю участие в автопробеге, посвященном Дню Победы, уже третий год. В этом, юбилейном для праздника году, я готовилась особенно тщательно. В этот раз со мной участвовала моя старшая дочь», — отметила народный избранник.

Горожане поддерживали колонну украшенных машин аплодисментами. В таком формате автопробег в Реутове проходит уже свыше пяти лет. С каждым годом к акции присоединяются все больше жителей.