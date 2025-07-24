Автопарковку на 94 места обустроят на территории карьера в Озерах

В Озерах городского округа Коломна благоустраивают территорию карьера «Западный». Там сделают парковку для машин на 94 места и установят спортивные снаряды.

По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, в прогулочной зоне закончили монтировать систему освещения, уложили тротуары, поставили лавочки и урны для мусора. Общественное пространство благоустраивают благодаря государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» президентского проекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Все работы планируют завершить к 1 октября. К этому времени вдоль береговой линии обустроят прогулочную зону протяженностью 1500 метров, детские игровые и спортивные площадки, оборудуют пляж. Там также установят современную систему освещения и камеры видеонаблюдения. На озелененной территории разместят малые архитектурные формы. Общая площадь обновленного пространства превысит три гектара.