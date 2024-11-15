Автопарк Воскресенска пополнился тремя новыми автобусами

В Межмуниципальное автотранспортное предприятие автоколонны № 1417 филиала «Мострансавто» в Воскресенске поступили три новых больших автобуса. Они будут курсировать по двум маршрутам округа.

Новые автобусы большого класса Ликинского автобусного завода марки «Круиз» выйдут на маршруты «Воскресенск-Раменское» и «Воскресенск — платформа „Отдых“». Сейчас технику регистрируют в отделе государственной автоинспекции Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск.

Специалисты администрации муниципалитета и госавтоинспекторы провели профилактические беседы с водителями предприятия. Им напомнили о важности соблюдения правил безопасности дорожного движения и требований перевозки пассажиров.

Отметим, что новые машины оборудовали современной техникой, которая повысит качество транспортного обслуживания горожан.

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