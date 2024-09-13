Ногинск получит 9 новых автобусов до конца года

Автоколонна «Мострансавто» в Ногинске в этом году получила восемь низкопольных автобусов ЛиАЗ. Они будут курсировать на городских и пригородных маршрутах. До конца года ожидается поступление еще девяти автобусов междугородней модификации марки Foton.
Новые транспортные средства осмотрел заместитель главы Богородского округа Анатолий Шуть.
«Наши автобусы оснащены системами кондиционирования, удобными сиденьями, откидными аппарелями. Также оборудованы системой автоматического наклона при подъезде к остановке», — рассказал исполняющий обязанности директора МАП № 12 «Мострансавто» Сергей Макаренко
Сейчас в автопарке перевозчика «Мострансавто» в Богородском округе находится 198 транспортных средств. Более 180 из них ежедневно выходят на маршрут. Шестнадцать транспортных средств находятся на плановом техническом обслуживании.
Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.