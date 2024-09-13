Ногинск получит 9 новых автобусов до конца года

Автоколонна «Мострансавто» в Ногинске в этом году получила восемь низкопольных автобусов ЛиАЗ. Они будут курсировать на городских и пригородных маршрутах. До конца года ожидается поступление еще девяти автобусов междугородней модификации марки Foton.