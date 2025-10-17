Автопарк на автобусных маршрутах заменят в Богородском округе

Жители Старой Купавны направили жалобу на работу маршрута № 444. Для обновления автопарка на линию выведут сразу несколько новых автобусов.

Пассажиры, которые ездили из Старой Купавны в Москву, обращали внимание на техническое состояние транспортного средства.

Недавно новый автобус вышел на линию. Это стало возможно благодаря правительству Московской области. Чуть ранее губернатор Андрей Воробьев передал «Мострансавто» 20 новых автобусов ЛиАЗ.

Первые пассажиры уже успели оценить качество и комфортабельность транспортного средства. На данном маршруте насчитывается порядка 14 автобусов. В планах — поэтапная замена транспорта на новые образцы отечественного производства: ЛиАЗ, ГАЗ, Волгабас.

Всего в этом году в Подмосковном регионе на линии выйдет 428 новых автобусов — 264 уже работают. Столь масштабная программа модернизации стала возможна благодаря поддержке Минпромторга и правительства России.