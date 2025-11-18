Автопарк Мособлводоканала пополнился еще 3 единицами спецтехники

В арсенале команды коммунальщиков появилась новая каналопромывочная машина для очистки трубопроводов, а также два манипулятора на базе КамАЗ 6×6 — транспортные средства с гидравлическими кранами для перемещения грузов, необходимых для ремонта.

Как отметили в МинЖКХ региона, новые машины будут способствовать повышению скорости реагирования на обращения, помогать справляться с большими объемами работ и сокращать затраченное на работу время.