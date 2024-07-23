Автопарк Лобни пополнился двумя новыми автобусами

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В автобусном парке городского округа Лобня появятся два новых автобуса. Они будут обслуживать загруженный маршрут № 21: станция МЦД «Лобня» — аэропорт «Шереметьево».

Это новые современные автобусы производства Ликинского автобусного завода, их уже поставили на учет.

В автобусах — просторные салоны, комфортные кресла. Каждый автобус оснащен системой климат-контроля, откидным пандусом, валидаторами и зарядными устройствами USB. Вместительность салона — 100 пассажиров. Это существенно снизит нагрузку на транспортную систему.

Как отметил руководитель филиала «Мострансавто» Сергей Бизяев, нагрузка на общественный транспорт снизится, однако необходимо усовершенствовать расписание. Этому препятствуют маршруты заказных автобусов. Администрация Лобни уже обратилась в правительство Московской области, чтобы скоординировать пункты сбора людей заказным транспортом.

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