Автопарк коммунальной техники в Пущине пополнился 33 новыми машинами

Муниципалитет закупил для предприятия «Благоустройство» в Пущине новую коммунальную технику. На улицы города выйдут КамАЗ, два автомобиля «Соболь» и 30 снегоуборочных роторов.

Расчищать дороги и тротуары Пущина зимой будут около 30 единиц техники. Предприятие «Благоустройство» уже закупило 1256 тонн песчано-соляной смеси для обработки улиц. Специалисты считают, что такого количества противогололедных средств будет достаточно для потребностей города.

В арсенале предприятия имеется полный объем снегоуборочной техники: комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики. Подготовлены к зиме также средства малой и ручной механизации для уборки общественных пространств и дворовых территорий, все необходимое оборудование и инвентарь. Полностью укомплектован штат специалистов, хотя вакансии еще остались.

Поставка еще одного грейдера в Пущино ожидается в ноябре.

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