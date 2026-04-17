Автопарк Истринского лесничества пополнили новой спецтехникой

Истринскому филиалу передали современную специализированную технику: трактор «Беларус МУЛ1221», многоцелевой погрузчик ПГ20, а также мощный бульдозер АГР. Лесничество также получило лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ-390945 и две маневренных лесопатрульных машины «Лада-Нива Тревел».

Эта техника незаменима при прокладке минерализованных полос, устройстве противопожарных разрывов и расчистке территорий. Помимо этого, в состав переданной техники вошли трактор «Беларус 320.4М» и эвакуатор на базе автомобиля ГАЗ, который доставит необходимое оборудование к месту пожара или выполнения работ. Это гарантирует бесперебойную работу всех служб в удаленных лесных массивах.

Новая техника особенно актуальна в пожароопасный период, когда оперативность и мобильность сотрудников становятся критически важными факторами. Обновленный парк позволяет специалистам быстрее реагировать на возгорания и эффективнее проводить лесохозяйственные работы.