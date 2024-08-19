Автопарк больницы в Лобне пополнили тремя новыми автомобилями

В больницу Лобни по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение» закуплены три легковых машины марки «Лада Гранта». Эти автомобили предназначены для обслуживания неотложных вызовов, выездов мобильных врачебных бригад и доставки тяжелых пациентов на гемодиализ.

С учетом новых поступлений, автопарк Лобненской больницы теперь насчитывает 18 машин. Новые автомобили введут в эксплуатацию в ближайшее время после завершения оформления документов, постановки на учет и получения номеров.

Отметим, что специалисты больницы оказывают медицинскую помощь не только жителям Лобни, но и жителям поселка совхоза «Останкино», села Озерецкое и ЖК «Мечта». Увеличение количества автомобилей позволит врачам быстрее добираться до пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

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