Автономные мобильные роботы появятся на заводе в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На заводе «Европласт» в Солнечногорске будет внедрена система автономных мобильных роботов. Они будут перевозить готовую продукцию между производством и складом быстро и безопасно.

Система легко адаптируется к изменениям в производственном процессе, позволяя оперативно менять маршруты роботов.

«Проект — важный этап в создании современного „умного“ предприятия, где передовые технологии обеспечивают высокую эффективность работы и достижение максимальных результатов без отказа от человека в технологической цепочке», — отметил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

Он также добавил, что AMR-система повысит производительность, облегчит работу персонала и улучшит безопасность на производственной площадке.