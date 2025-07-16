Автомобильный мост через Москву-реку открыли в Ленинском округе

Очередной участок автотрассы «Южно-Лыткаринская автодорога» соединит муниципалитет с соседним Лыткарино и обеспечит прямой выезд на федеральную трассу М-5 «Урал». Движение запустили министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин и заместитель министра Михаил Шигабутдинов.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов рассказал, что новый участок протяженностью девять километров идет от Володарского до Лыткаринского шоссе и пересекает реку Москву — над ней построили автомобильный мост длиной 600 метров.

«Раньше попасть в соседний муниципалитет на другом берегу реки наши жители могли только с помощью паромного сообщения или через МКАД. Сейчас это станет в разы быстрее и удобнее и займет 10 минут вместо часа», — отметил руководитель муниципалитета. Проезд по этому участку будет бесплатным до середины 2026 года.

Проект «Южно-Лыткаринская автодорога» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и при поддержке президента Владимира Путина. Магистраль проходит по территории пяти муниципалитетов региона от Варшавского шоссе до трассы М-12 и имеет протяженность почти 45 км. В Ленинском округе в рамках проекта уже открыты развязки с трассами М-2 «Крым» и А-105. Полностью сдать дорогу планируют в первой половине 2026 года.