Автомобильную дорогу благоустроят в поселке Васькино в Чехове

В муниципальном округе Чехов продолжается благоустройство общественных и придомовых территорий. Жители поселка Васькино лично обратились к представителям администрации с просьбой привести в надлежащий вид автомобильную дорогу, которая ведет в садоводческое некоммерческое товарищество «Боровик».

Эту задачу поручили управляющей компании «Чеховское благоустройство».

«Эту дорогу включили в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения администрации Чехова. Муниципальное бюджетное учреждение „Чеховское благоустройство“ отвечает за содержанию объекта как в летний, так и в зимний период. Специалисты выполнят локальный ремонт — отсыпку асфальтовой крошки — в рамках содержания дороги», — сообщил в своих социальных сетях первый заместитель главы Чехова Денис Юрков.

Все работы планирую завершить до 30 сентября текущего года.